Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Großeinsatz Razzia in NRW gegen Drogenbande mit Hunderten Beamten Von dpa | 16.03.2022, 09:28 Uhr | Update vor 18 Min.

Bei einer Drogen-Razzia haben mehrere Hundert Polizeibeamte am Mittwochmorgen 28 Wohnungen und Geschäftsräume vor allem im Kreis Viersen sowie in Mönchengladbach und Düsseldorf durchsucht. Sechs Männer im Alter von 30 bis 55 Jahren seien festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach mit.