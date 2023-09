„Hammerskins Deutschland“ Razzia gegen Neonazis: Durchsuchungen an vier Orten in NRW Von dpa | 19.09.2023, 11:47 Uhr | Update vor 19 Min. Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Zuge des Verbots des rechtsextremistischen Vereins „Hammerskins Deutschland“ hat es auch in Nordrhein-Westfalen mehrere Durchsuchungen geben. Im bevölkerungsreichsten Bundesland wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen Wohnungen in Düsseldorf, Bochum, Wetter an der Ruhr und Goch durchsucht.