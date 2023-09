Cybercrime Razzia gegen internationales Hacker-Netzwerk „Doppel Spider“ Von dpa | 18.09.2023, 15:41 Uhr | Update vor 30 Min. Cyberkriminalität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down

Im Zusammenhang mit dem internationalen Hacker-Netzwerk „Doppel Spider“ hat die Polizei bei Verdächtigen in Süddeutschland und der Ukraine durchsucht. Cybercrime-Spezialisten des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts (LKA) und des US-Secret Service hätten einen 44-Jährigen in der Ukraine und einen 45-Jährigen in Süddeutschland ausfindig gemacht, wie das LKA am Montag in Düsseldorf mitteilte.