Mönchengladbach Razzia gegen Drogendealer-Ring: Festnahmen am Niederrhein Von dpa | 07.09.2023, 14:52 Uhr

Bei einer Razzia gegen einen Ring von Drogendealern hat die Polizei am Niederrhein neun Verdächtige festgenommen. 80 Polizisten seien an der Aktion in Mönchengladbach und Neuss beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.