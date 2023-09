Kriminalität Razzia gegen Drogenbande: 25 Objekte durchsucht Von dpa | 27.09.2023, 11:52 Uhr | Update vor 59 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Drogenbande hat die Polizei am Mittwoch 25 Wohn- und Geschäftsräume im Rheinland und im Landkreis Offenbach durchsucht. Dabei seien auch Spezialeinheiten und Diensthunde eingesetzt worden, teilte die Polizei in Köln mit. Gegen fünf Männer im Alter von 38 bis 69 Jahren seien Haftbefehle vollstreckt worden. Zwei weitere Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Die Fahnder stellten unter anderem Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher.