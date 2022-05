ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Polizeieinsatz Razzia gegen Clankriminalität in 14 Objekten in NRW Von dpa | 04.05.2022, 08:13 Uhr

Bei einer großangelegten Razzia gegen Clankriminalität haben Polizisten 14 Objekte in Solingen, Leichlingen, Wuppertal und Unna durchsucht. An dem Einsatz seien etwa 100 Beamte von Polizei, Finanzverwaltung oder Staatsanwaltschaft beteiligt, teilte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Mittwoch mit. Die Ermittlungen richteten sich gegen fünf Beschuldigte, die Angehörige einer Großfamilie seien. Es bestehe der Verdacht, dass durch kriminelle Geschäfte - unter anderem mit Wasserpfeifentabak - ein Millionenbetrag erlangt wurde. Auch bestehe der Verdacht der Geldwäsche. Zudem sollen öffentliche Gelder betrügerisch erlangt worden sein. Die „Bild“-Zeitung hat über die Razzia berichtet.