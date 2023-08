Polizeieinsatz Razzia auf Hof in Borken: Zwei Festnahmen Von dpa | 24.08.2023, 15:39 Uhr | Update vor 13 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und Steuerfahndung haben am Donnerstag einen landwirtschaftlichen Hof in Borken-Marbeck im Westmünsterland durchsucht. Man sei dort Hinweisen auf mehrere Straftaten unter den Mitarbeitern des Betriebs nachgegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag. Es gebe Vorwürfe der Bedrohung, sexuellen Nötigung und Körperverletzung. Zwei Personen aus der Belegschaft des Betriebs seien vorläufig festgenommen worden, von etwa 160 Menschen seien die Personalien aufgenommen worden.