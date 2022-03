Polizei FOTO: David Inderlied Nordrhein-westfalen Razzia am Bahnhof in Münster: Festnahme Von dpa | 03.03.2022, 05:45 Uhr | Update vor 31 Min.

Bei einer Razzia am Bahnhof Münster hat die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen und drei weitere Männer mit Platzverweisen erwischt. Diese mussten mit zur Wache, wie die Polizei am Abend mitteilte. Insgesamt seien 28 Platzverweise erteilt worden. Ziel der Razzia sei gewesen, den Druck auf Dealer und Diebe im Bahnhofsumfeld zu erhöhen. „Weitere verdeckte und offene Maßnahmen werden in den nächsten Wochen folgen“, hieß es.