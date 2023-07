Rauchen Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Raucheranteil liegt in NRW bei 18,6 Prozent Von dpa | 31.07.2023, 09:23 Uhr | Update vor 1 Std.

In Nordrhein-Westfalen greift fast jeder fünfte Bürger zur Zigarette oder zu anderen Tabakprodukten wie Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Shishas. Der Raucheranteil habe 2021 bei 18,6 Prozent gelegen und damit 4 Prozentpunkte niedriger als 2017, teilte das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mit. 14,3 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren rauchten regelmäßig, 4,3 Prozent taten dies nur gelegentlich. Bei Männern lag der Raucheranteil bei 21,3 Prozent, bei Frauen bei 16 Prozent. Die Angaben stammen aus dem Mikrozensus, bei dem jedes Jahr ein Prozent der Einwohner zu verschiedenen Themen befragt wird.