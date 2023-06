Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Recklinghausen Raubüberfall auf Tankstelle: Unbekannter flüchtig Von dpa | 27.06.2023, 13:31 Uhr

Ein bewaffneter Unbekannter hat in Dorsten mutmaßlich Geld aus einer Tankstelle geraubt. Laut Polizeibericht betrat ein maskierter Mensch, nach Zeugenaussagen jugendlich und männlich, am frühen Dienstagmorgen die Tankstelle und bedrohte den einzigen Mitarbeiter vermutlich mit einer Pistole. Der junge Mann forderte den Mitarbeiter demnach auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben, was dieser auch tat. Den Inhalt habe der Mann in einen Rucksack gesteckt und sei dann geflüchtet. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter.