Raubüberfall auf Tankstelle in Herdorf
11.04.2023, 16:02 Uhr

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstag eine Tankstelle in Herdorf (Landkreis Altenkirchen) in Rheinland-Pfalz überfallen. Die Tankstelle sei geöffnet gewesen, es habe sich zum Zeitpunkt des Überfalls aber nur eine Kassiererin im Raum befunden, teilte die Polizei mit. Der unbekannte Täter sei danach zu Fuß in Richtung der Gemeinde Neunkirchen (Landkreis Siegen-Wittgenstein) in Nordrhein-Westfalen geflüchtet.