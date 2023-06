Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Raubüberfall auf Tankstelle in Aachen Von dpa | 13.06.2023, 08:50 Uhr

In Aachen-Haaren hat ein Unbekannter eine Tankstelle überfallen und Geld gestohlen. Der Täter hatte am Montag um kurz vor Mitternacht einen Mitarbeiter bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte. Danach flüchtete die Person mit der Beute.