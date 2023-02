Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Raubüberfall auf Spielhalle in Haltern am See Von dpa | 09.02.2023, 05:55 Uhr

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag eine Spielhalle in Haltern am See (Kreis Recklinghausen) überfallen. Einer der Täter habe die Mitarbeiterin und zwei Gäste mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei mit. Danach sei er mit seinem Komplizen samt erbeutetem Bargeld in bislang unbekannter Höhe zu Fuß geflüchtet. Die Angestellte und die zwei Gäste blieben unverletzt.