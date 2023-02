Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wuppertal Raubserie an Heimbewohnern: Ermittlungen ausgeweitet Von dpa | 03.02.2023, 17:19 Uhr

Nach dem Aufdecken einer mutmaßlichen Raubserie an Heimbewohnern in Wuppertal sind die Ermittlungen ausgeweitet worden. Es werde geprüft, ob der unter Verdacht stehende Pfleger auch für Todesfälle verantwortlich sein könnte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Hinweise dafür gebe es bislang aber nicht.