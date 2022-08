ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Rhein-Erft-Kreis Räuber flüchtet nach Überfall mit Inline-Skates Von dpa | 12.08.2022, 14:42 Uhr

Ein Unbekannter hat ein Sonnenstudio in Brühl bei Bonn überfallen und ist dann mit Inline-Skates geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Täter die 20 Jahre alte Angestellte mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Dieses musste die Frau ihm in eine Papiertüte packen. Mit seiner Beute flüchtete der etwa 30-jährige Mann Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.