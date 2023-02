Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Diebstahl Raub und Straßenraub an einem Tag: 35-Jähriger in U-Haft Von dpa | 05.02.2023, 16:13 Uhr

Wegen zweier schwerer Raubdelikte an einem Tag ist für den mutmaßlichen Täter auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Mönchengladbach am Sonntag Untersuchungshaft angeordnet worden. Der 35-Jährige soll laut einer Polizeimitteilung tags zuvor zunächst am Vormittag eine Spielhalle überfallen und mit einem aktivierten Elektroschocker von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld erzwungen haben. Die 65 Jahre alte Frau blieb den Angaben zufolge unverletzt, über die Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Fahndung nach dem Räuber blieb zunächst erfolglos.