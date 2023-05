Nach der Explosion in Ratingen Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Notfall Ratinger Explosion: Fünf Einsatzkräfte im künstlichen Koma Von dpa | 12.05.2023, 14:41 Uhr

Einen Tag nach der Explosion in einem Ratinger Hochhaus haben sich am Freitag fünf schwer verletzte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im künstlichen Koma befunden. Sie seien in Spezialkliniken für Brandverletzte nach Köln, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf und Bochum gebracht worden. „Die Kollegen erlitten Verbrennungen von bis zu 40 Prozent der Körperoberfläche“, teilte die Feuerwehr in Ratingen mit.