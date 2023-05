Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Dortmund Raser liefert ungewöhnliche Ausrede Von dpa | 05.05.2023, 11:05 Uhr

Sein zu schnelles Fahren soll kein Autorennen, sondern ein Toiletten-Notfall gewesen sein: Um Maßnahmen der Polizei zu entgehen, hat ein Autofahrer in Dortmund diese ungewöhnliche Erklärung abgegeben. Streifenpolizisten hatten in der Nacht zu Freitag zwei Raser angehalten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizisten hatten demnach beobachtet, wie ein 20-Jähriger mehrere Kilometer lang ein Rennen gegen eine 24-Jährige fuhr. Beide vollzogen dabei mehrere schnelle Spurwechsel, fuhren anderen Autofahrern auf und nötigten diese zum Ausweichen. Zeitweise sollen die beiden Autos auf mehr als 120 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben.