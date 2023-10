Kriminalität Raser beschleunigen auf Parkplatz Von dpa | 03.10.2023, 11:14 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Drei junge Autofahrer sind in Hagen mit ihren Autos über einen Parkplatz gerast und von der Polizei gestellt worden. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Die drei Raser im Alter zwischen 18 und 22 Jahren waren demnach Streifenpolizisten aufgefallen, als sie auf dem Parkplatz eines Supermarkts stark beschleunigten und wieder abbremsten. Zwei der jungen Männer stießen schließlich mit ihren Autos zusammen, als sie rückwärts zu ihren Ausgangspositionen zurückfahren wollten, wie es hieß. Die Polizei stellte die Führerscheine der drei Fahrer sicher und untersagte ihnen die Weiterfahrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich am späten Montagabend.