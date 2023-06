Bahnbrücke über Emscher abgesackt Foto: ---/Stadt Dinslaken/dpa up-down up-down Unwetter Rascher Ersatz für Emscher-Bahnbrücke angestrebt Von dpa | 27.06.2023, 08:30 Uhr

Für die abgesackte Eisenbahnbrücke über die Emscher bei Dinslaken soll möglichst rasch eine Ersatzlösung geschaffen werden. Für den Hafen Emmelsum in Voerde sei die Sperrung der Güterbahnstrecke ein großes Problem, sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Dienstag in einem Interview von WDR5. Der Hafen könne derzeit nicht mehr über die Bahnstrecke bedient werden.