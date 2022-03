Blaulicht FOTO: David Inderlied Nordrhein-westfalen Randale in U-Bahn nach Heimfahrt von Rosenmontagspartys Von dpa | 01.03.2022, 12:57 Uhr | Update vor 8 Min.

Gewaltsame Randale junger Fahrgäste in einer U-Bahn auf der Rückfahrt von Karnevalsfeiern hat am Abend des Rosenmontags einen größeren Polizeieinsatz in Meerbusch ausgelöst. Auf der Heimfahrt von Düsseldorf sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen zahlreichen überwiegend jungen Fahrgästen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Unter anderem berichtete ein 19-Jähriger den Beamten, von fünf Unbekannten zusammengeschlagen worden zu sein. Auch in der Bahn sowie an einem Andreaskreuz sei es zu Sachbeschädigungen gekommen, teilte die Polizei weiter mit.