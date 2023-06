RAG-Stiftung Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down Bergbau RAG-Stiftung präsentiert Jahresbilanz Von dpa | 06.06.2023, 06:33 Uhr

Die für die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitsaufgaben des Steinkohlebergbaus zuständige RAG-Stiftung präsentiert am Dienstag (10.30 Uhr) in Essen ihre Bilanz für das vergangene Jahr. Außerdem will der Vorstandsvorsitzende Bernd Tönjes einen Ausblick auf dieses Jahr geben.