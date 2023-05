Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down U-Haft Räuber schießt in der Tankstelle und flüchtet ins Gebüsch Von dpa | 07.05.2023, 12:50 Uhr

Ein junger Tankstellenräuber hat in Düsseldorf mit Schüssen aus einer Schreckschusspistole Bargeld erpresst, wurde aber nach kurzer Flucht von der Polizei aufgespürt und verhaftet. Der 20 Jahre alte Mann betrat am Freitag laut einer Polizeimeldung den Verkaufsraum einer Tankstelle, zog seine Pistole und bedrohte zunächst einen Kunden in der Annahme, dass er ein Angestellter sei. Als sich die Kassiererin zu erkennen gab, forderte er diese zur Herausgabe von Bargeld auf.