Düsseldorf Räuber mit Wurf eines Bierkastens in die Flucht geschlagen Von dpa | 04.10.2023, 14:18 Uhr

Mit dem Wurf eines Bierkastens hat ein Kioskbesitzer in Düsseldorf einen maskierten Räuber in die Flucht geschlagen. Der Kasten habe am Dienstag neben dem Räuber einen Verkaufsständer getroffen, der deswegen umgekippt sei, berichtete die Polizei am Mittwoch in Düsseldorf.