Düsseldorf Radfahrerin wird von Betonmischer erfasst und stirbt Von dpa | 22.12.2022, 13:03 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall ist eine 38-jährige Radfahrerin in Düsseldorf von einem Betonmischer erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Nach Angaben der Polizei fuhr der 60-jährige Fahrer des Lastwagens am Donnerstagmorgen in Richtung des Stadtteils Rath und bog auf einer Kreuzung ab. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Unfall. Die Frau starb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ihr Fahrrad wurde von den Behörden unter dem Lkw gefunden. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.