Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Radfahrerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt Von dpa | 04.06.2023, 09:06 Uhr

Eine 51 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Gütersloh von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 34-Jähriger Autofahrer habe die Frau am Samstag beim abbiegen übersehen, teilte die Polizei in Gütersloh am Sonntag mit. Rettungskräfte brachten die 51-Jährige in ein Bielefelder Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war zur medizinischen Versorgung im Einsatz, hieß es.