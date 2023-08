Verkehrsunfall Radfahrerin lebensgefährlich verletzt Von dpa | 29.08.2023, 20:20 Uhr | Update vor 33 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 69 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Gütersloh in Lebensgefahr. Die Frau sei auf einem Radweg unterwegs gewesen und habe eine Straße überqueren wollen, dabei aber den Wagen einer 53-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Kollision sei die Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Fahrrad und Auto wurden sichergestellt.