Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Motorrad schwer verletzt Von dpa | 05.06.2023, 05:52 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad ist eine Radfahrerin im Kreis Viersen schwer verletzt worden. Die 85-Jährige wollte am Sonntagabend mit ihrem Rad eine Kreuzung in Grefrath überqueren, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Dabei habe sie den von rechts kommenden 22-jährigen Motorradfahrer nicht beachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Frau stürzte den Angaben zufolge vom Fahrrad und kam in ein Krankenhaus. Der Biker konnte sein Motorrad abfangen und zum Stillstand bringen. Er wurde leicht verletzt.