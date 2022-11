Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Radfahrer von Zug angefahren und getötet Von dpa | 21.11.2022, 19:47 Uhr

Ein 44 Jahre alter Radfahrer ist am Montag an einem Bahnübergang bei Grevenbroich von einer Regionalbahn angefahren und getötet worden. Laut Zeugenaussagen soll er versucht haben, die Gleise trotz geschlossener Schranken zu überqueren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Er starb noch an der Unfallstelle.