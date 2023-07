Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Radfahrer von Auto angefahren - lebensgefährlich verletzt Von dpa | 30.07.2023, 10:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Radfahrer ist in Düsseldorf von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 46 Jahre alte Fahrradfahrer am Freitag trotz roter Ampel eine Straße überquert und sei dann mit dem Auto eines 23 Jahre alten Mannes zusammengeprallt. Durch den Zusammenstoß sei der Radfahrer zunächst auf der Motorhaube des Autos geladen worden, anschließend auf den Boden gestürzt. Ein Notarztwagen brachte den verletzten Mann nach dem Unfall in ein Krankenhaus.