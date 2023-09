Unfall Radfahrer unter Transporter eingeklemmt Von dpa | 07.09.2023, 13:07 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer ist in Bochum bei einem Unfall unter einen Transporter geraten und schwer verletzt worden. Herbeigeeilte Passanten hätten zur Rettung des eingeklemmten Seniors das Fahrzeug angehoben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Transporter eines 58-Jährigen hatte den 70-Jährigen demnach beim Rechtsabbiegen erfasst. Der Radfahrer sei nach dem Unfall am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden.