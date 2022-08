ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Paderborn Radfahrer stürzt Böschung hinunter: Schwer verletzt Von dpa | 13.08.2022, 10:13 Uhr

Ohne Fremdeinwirkung hat sich ein Fahrradfahrer in Paderborn schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der alkoholisierte 16-jährige Radler am frühen Samstagmorgen in einer Rechtskurve geradeaus gefahren und stürzte eine Böschung an den Bahngleisen hinunter. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.