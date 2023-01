Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Radfahrer stürzen auf glatten Straßen: Ein Schwerverletzter Von dpa | 17.01.2023, 10:44 Uhr

Überfrierende Nässe hat am Dienstagmorgen im Stadtgebiet von Aachen für mehrere Unfälle gesorgt und ein Mensch hat sich dabei schwer verletzt. Gestürzt seien vor allem Fahrradfahrer, die wegen der teilweise glatten Fahrbahn fielen und sich verletzten, teilte die Polizei am Morgen mit. In einem Fall sei eine Person gestürzt, zeitweise bewusstlos gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Rollerfahrer war gefallen. Bei weiteren Unfällen in der Region mit Autos war nach Polizeiangaben zunächst unklar, ob es einen Zusammenhang mit Glatteis gab.