ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Hamm Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt Von dpa | 03.07.2022, 09:18 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Hamm am Samstag schwer verletzt worden. Der 65 Jahre alte Mann wurde von einem abbiegenden Auto übersehen und stürzte infolge der Kollision zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.