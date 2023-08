Unfälle Radfahrer nach Kollision mit Auto gestorben Von dpa | 03.08.2023, 13:55 Uhr | Update vor 56 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein 34 Jahre alter Radfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto auf einer Landstraße im münsterländischen Isselburg gestorben. Der Radler habe beim Überqueren einer Einmündung offenbar den Wagen eines 58-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Autofahrer bremste demnach noch und wollte ausweichen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Der 34-Jährige kam nach der Kollision am Mittwoch in ein Krankenhaus und erlag dort seinen schweren Verletzungen.