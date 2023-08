Unfall Radfahrer kollidiert mit Zug: Schwer verletzt Von dpa | 30.08.2023, 06:51 Uhr | Update vor 45 Min. Regionalbahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Radfahrer ist in Stolberg (Städteregion Aachen) mit einem Zug kollidiert und schwer verletzt worden. Der Mann wollte in der Nacht auf Mittwoch einen Bahnübergang trotz roter Ampel und gesenkter Schranke überqueren und ist gegen den vorbeifahrenden Zug gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der Mann flog durch die Luft und landete schwer verletzt auf dem Bahnübergang. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.