Düren Radfahrer kollidiert beim Abbiegen mit Auto und stirbt

Bei einem Zusammenstoß eines Fahrrads mit einem Auto ist ein Radfahrer bei Nideggen ums Leben gekommen. Der 55-Jährige sei so schwer verletzt gewesen, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen am Samstag am Unfallort im Landkreis Düren starb, teilte die Polizei mit. Der 35-jährige Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.