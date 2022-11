Notarzt Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Erft-Kreis Radfahrer in Bergheim von Auto erfasst und schwer verletzt Von dpa | 24.11.2022, 13:07 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist in Bergheim westlich von Köln auf der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Hintergründe des Unfalls am Donnerstagvormittag blieben der Polizei zufolge zunächst unklar. Der Radfahrer wurde demnach mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Eine Notärztin konnte nicht ausschließen, dass seine Verletzungen lebensgefährlich sind. Die Unfallstelle blieb zunächst in beide Richtungen gesperrt, die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.