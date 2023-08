Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlung Radfahrer bewusstlos geprügelt: Tatverdächtige festgenommen Von dpa | 01.08.2023, 15:52 Uhr | Update vor 1 Std.

Rund fünf Wochen nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen Radfahrer in Köln hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Die Männer im Alter von 22 und 23 Jahren seien in der Nacht zum Dienstag am Flughafen Köln/Bonn festgenommen worden, erklärten die Ermittler. Sie hätten zuvor über ihre Anwälte Ihre Rückreise aus der Türkei angekündigt. Nach einem dritten Verdächtigen werde weiter gesucht.