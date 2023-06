Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Radfahrer bewusstlos geprügelt: Suche mit Fotos Von dpa | 29.06.2023, 16:27 Uhr

Nach dem unvermittelten Angriff auf einen Radfahrer in der Kölner Südstadt am vergangenen Wochenende sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach drei tatverdächtigen Männern. Das Trio soll den Radfahrer in der Nacht zu Sonntag mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt haben. Der 39-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Er war nach der Attacke mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos am Boden liegen geblieben. Erst als Passanten aufmerksam wurden, flüchteten die Täter. Nach den Ermittlungen sollen sich die Männer vor der Tat in einem Imbiss in der Nähe aufgehalten haben.