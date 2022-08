ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Kreis Warendorf Radfahrer bei Zusammenstoß mit Zug in Telgte getötet Von dpa | 15.08.2022, 14:02 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem Zug an einem Bahnübergang in Telgte (Kreis Warendorf) ist ein Radfahrer am Montagmorgen tödlich verletzt worden. Der 53 Jahre alte Münsteraner sei zunächst auf einem Radweg entlang der B51 Richtung Telgte gefahren. Beim Abbiegen und Überqueren eines Bahnübergangs sei er dann mit einem aus Richtung Telgte kommenden Zug zusammengestoßen. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Radfahrer noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Ein Verkehrsunfallteam aus Münster war vor Ort, um den Hergang zu untersuchen. Die Bundesstraße und kleinere Nebenstrecke waren stundenlang voll gesperrt.