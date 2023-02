Karneval in Düsseldorf Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Karneval Putin badet in Blut: Karnevalisten bissig unterwegs Von dpa | 20.02.2023, 09:42 Uhr

Putin badet in Blut und ein Mullah verheddert sich in den Haaren einer iranischen Frau: Die Düsseldorfer Karnevalisten haben wieder bissige Botschaften für das Narrenvolk parat. Die bisher geheim gehaltenen Mottowagen vom Team um Wagenbauer Jacques Tilly rollten am Montag aus dem Depot zum Aufstellungsort des Düsseldorfer Rosenmontagszugs.