Musik Pur Musical „Abenteuerland“ feiert in Düsseldorf Premiere Von dpa | 20.10.2023, 16:55 Uhr | Update vor 1 Std. PUR-Musical "Abenteuerland" Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

Das Musical „Abenteuerland“ mit den Hits der Popgruppe Pur feiert an diesem Sonntag in Düsseldorf Weltpremiere. Insgesamt werden 30 Pur-Stücke im Musical zu hören sein. Vor der Premiere zeigten sich die Bandmitglieder Hartmut Engler (61), Rudi Buttas (68) und Joe Crawford (60) am Freitag sichtlich gerührt.