Bei einem Streit zwischen Schaustellern und einer Gruppe von Besuchern bei einer Kirmes in Paderborn sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Am Ende des Tages schlug eine Gruppe von überwiegend jungen Männern gegen die geschlossenen Buden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Schausteller forderten sie bei den Aufräumarbeiten am Donnerstagabend auf, dies zu unterlassen. Daraufhin zückte ein 24-Jähriger ein Messer. Ein 42-Jähriger wurde durch einen Stich schwer verletzt, ein 39-Jähriger von einem Faustschlag getroffen.