Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hagen Prügelei an der Supermarktkasse: Drei Frauen verletzt Von dpa | 09.10.2022, 09:33 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Frauen und ihren jeweiligen Töchtern an einer Supermarktkasse in Hagen ist in eine Prügelei ausgeartet. In dem Laden seien am Samstag zunächst die beiden Töchter im Alter von 17 und 19 Jahren aneinandergeraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Streit sei dann zu einer „handfesten Prügelei“ eskaliert, an dem sich auch die Mütter der beiden jungen Frauen beteiligten. Drei der vier Frauen seien verletzt worden. Worum es bei dem Streit ging, war laut Polizei zunächst unklar.