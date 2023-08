Studierende Prüfungsjoker soll mehr durch Polizei-Ausbildung bringen Von dpa | 06.08.2023, 12:15 Uhr | Update vor 53 Min. Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Eine neue „Joker-Lösung“ in der Polizei-Ausbildung soll die hohe Durchfallerquote senken und mehr Interessenten am Ende tatsächlich in den Beruf bringen. Ab dem 1. September wird in Nordrhein-Westfalen eine Regelung eingeführt, die es angehenden Polizisten erlaubt, bis zu zwei Einzelprüfungen ein zweites Mal zu wiederholen. Weitere Maßnahmen seien allerdings erforderlich, damit mehr Kommissaranwärter ihre Ausbildung erfolgreich abschließen, forderte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Sonntag in Düsseldorf.