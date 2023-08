Landgericht Düsseldorf Prozessbeginn gegen 18-jährigen nach Mord an Obdachlosen Von dpa | 16.08.2023, 15:19 Uhr | Update vor 18 Min. Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mehr als ein Jahr nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Obdachlosen in Neuss hat am Landgericht Düsseldorf der Prozess gegen einen 18-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor. Der Prozess ist aus Jugendschutzgründen nicht öffentlich. Die Prozessbeteiligten und das Gericht machten deshalb zum Verlauf des ersten Verhandlungstages am Mittwoch keine Angaben. Der Angeklagte war zur Tatzeit 17.