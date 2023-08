Ministerium Prozessauftakt um Polizeischüsse in Dortmund noch 2023 Von dpa | 14.08.2023, 15:20 Uhr | Update vor 1 Std. Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 16-Jährigen in Dortmund ist mit dem Auftakt der Gerichtsverhandlung nach aktuellem Stand „noch in diesem Jahr zu rechnen“. Das hat das Justizministerium in einem Bericht an den Rechtsausschuss des Landtags mitgeteilt.