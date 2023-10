Tötungsdelikt Prozess um verbrannte Leiche: Angeklagte schweigen Von dpa | 17.10.2023, 17:23 Uhr | Update vor 1 Std. Eine Bronzefigur der Justitia mit Schwert und Waage Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Drei Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines 46-Jährigen in einem Wald im Rhein-Sieg-Kreis müssen sich die mutmaßlichen Täter erneut vor Gericht verantworten. In dem neuen Prozess am Landgericht Bonn wegen Totschlags schwiegen die beiden Angeklagten am Dienstag zu den Vorwürfen. Die jetzt 23 und 33 Jahre alten Männer sollen ihren 46-jährigen Bekannten im Juli 2020 in einem Wald bei Eitorf getötet haben. Die Leiche haben sie laut Anklage in einem ausgetrockneten Bachbett abgelegt und teilweise angezündet. Alle drei kannten sich aus der Obdachlosen- und Drogenszene.