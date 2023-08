Bielefeld Prozess um Totschlag unter Nachbarn Von dpa | 11.08.2023, 12:49 Uhr | Update vor 46 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Prozess um einen Totschlag unter Nachbarn hat sich der Angeklagte am Freitag zu der Tat geäußert. Vor dem Landgericht Bielefeld schilderte er den Streit, bei dem ihm sein 59-jähriger Nachbar an den Genitalien gezogen haben soll. Daraufhin habe er mit einem Messer zugestochen. Laut Anklage gab es zwischen den beiden seit Jahren immer wieder Auseinandersetzungen. Das Opfer verblutete vor Ort nach 15 Stichen ins Herz und in eine Schlagader.